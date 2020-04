Ruotsissa koronakuolemien määrä vajaa 500 – maassa pelätään taudin leviävän vanhusten hoivakoteihin: "Ratkaisevaa on pysyä kotona"

– Ratkaisevaa on pysyä kotona, kun on sairas, Tegnell sanoo.

Koronatartuntoja on vahvistettu Ruotsissa tähän mennessä reilut 7 200. Tehohoidossa on tai on ollut vajaat 600 potilasta. Heidän määränsä on pysynyt jo jonkin aikaa suhteellisen vakiona. Sosiaalihallituksen mukaan noin viidesosa Ruotsin tehohoidon paikoista on yhä vapaana.