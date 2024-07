Ruotsi jätti yleisurheilumestarinsa ulos olympialaisista

Nilsson oli saanut olympiapaikan rankingsijoituksien perusteella, mutta Ruotsin olympiakomitea ei kuitenkaan valinnut tätä joukkueeseen. Nilsson voitti myös aiemmin Ruotsin mestaruuden korkeushypyssä. Hän on ylittänyt tällä kaudella parhaimmillaan korkeuden 191. Nilssonin ennätys on 196.

Ruotsissa on ollut tiukempi linja olympiavalintojen suhteen. Yleensä olympiakomitea on vaatinut, että urheilija on ylittänyt heidän asettaman karsintarajan. Korkeushypyssä se on Ruotsissa 193. Nilssonin poisjääminen on myös siinä mielessä poikkeuksellista, sillä hän oli viimeksi mukana Tokion olympialaisissa aina finaalissa asti. Sijoitus oli 13:s.