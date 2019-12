Ruotsissa sosiaalinen eriytyminen on Suomea pahempaa: "Malmön ongelmat johtuvat huono-osaisuuden keskittymisestä ja epäonnistuneesta asuntopolitiikasta"

– Pääsyy on varmaankin, että tietyille alueille on otettu paljon turvapaikanhakijoita. Sinne on muodostunut tietynlaisia klaaneja ja jengiytymistä, eikä olennaista pohjatyötä ole onnistuttu tekemään, Ahlgren kertoo.

– Koulujen välinen eriytyminen on hyvin rajua Ruotsissa ja se lähti kasvamaan 1990-luvulla. Nimenomaan oppilaiden taustat koulujen välillä ovat kovasti eriytyneitä. Sen myötä tulevaisuuden näkymien eriytyminen kasvaa aika suureksi koulujen välillä. Toinen syy on asuinalueiden välisten erojen erittäin jyrkkä luonne Suomeen verrattuna.

Kotona otettava vastuuta nuorista

– Syntyy tavallaan tuplavaikutus. Eli ensinnäkin syntyy alueita, joilla huono-osaisuus kasaantuu ja usein siellä väestö on entistä herkempää niille vaikutuksille. Eli heillä on itsellään entistä vähemmän resursseja kompensoida, Bernelius sanoo.

Myös se on tärkeää, miten alueista puhutaan



– Ruotsissa asuntopolitiikka ja rakentaminen on ollut hyvin yksipuolista. Eli on vuokratalovaltaisia alueita. Toinen tärkeä tekijä ovat koulut. Mutta myös se on tärkeää, miten alueista puhutaan. Kaikkialla pitää olla kokemus siitä, että täällä elämä onnistuu ja täältä on tie myös eteenpäin, Bernelius muistuttaa.