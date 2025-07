Auto on törmännyt ihmisiin Malmössä – viisi loukkaantunut

Auto on törmännyt useisiin ihmisiin Malmön keskustassa, kertoo ruotsalaismedia.

Viisi ihmistä loukkaantui, kun auto ajoi jalkakäytävälle Malmössä Ruotsissa.

Poliisin alustavien tietojen mukaan teko ei ollut tahallinen.

TV-kanava TV4:n mukaan pelastuslaitos kartoittaa parhaillaan onnettomuuteen joutuneiden ihmisten määrää ja heidän vammojensa laatua.

Tapahtumapaikka on eristetty ja auton kuljettaja, parikymppinen mies, on poliisin hallussa. Auto on takavarikoitu rikosteknistä tutkimusta varten.

Hälytys tilanteesta tuli tänään torstaina kello 17.41 paikallista aikaa.

Juttu päivittyy.