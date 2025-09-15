Ruotsissa poliisi etsii kahta miestä, joiden kerrotaan karanneen pidätyskeskuksesta Länsi-Götanmaalla sijaitsevassa Boråsissa. Poliisi on kertonut asiasta tiedotteessa.
Miehistä nuorempi on noin 25-vuotias ja hänet on tuomittu muun muassa avunannosta vakaviin väkivaltarikoksiin. Hän on saanut monen vuoden vankeustuomion.
Toinen mies on noin 30-vuotias ja hänet on tuomittu tuhopoltosta monen vuoden vankeuteen.
Miehet pakenivat sunnuntaina aamulla vankilan alueella olevasta pidätyskeskuksesta. Kaksikko on sittemmin etsintäkuulutettu.