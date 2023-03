Ruotsin viisuedustaja Loreenilla ongelmia – näyttävä lavashow Liverpoolissa saattaa jäädä haaveeksi

Melodifestivalenissa nähdyn lavasteen pystyttäminen vaati 16 teknikkoa. Lavaste on hiekalla täytetyistä, nivelletyistä valkokankaista koostuvat lava sekä katto, joka laskettiin esityksessä Loreenin päälle. Euroviisujen järjestäjät ovat perinteisesti olleet haluttomia käyttämään erityisen kehittynyttä, kattoon ripustettavaa lavatekniikkaa, joten voi olla, että Loreenin massiiviset lavasteet on jätettävä kotiin Ruotsiin.

Syynä siihen on – niin ikään pitkälti kattoon ripustettava – suuri valauslaitteisto, joka Euroviisuissa on oltava, koska sen on täytettävä yhteensä 37 kilpailevan maan vaatimukset ja toiveet, sekä myös järjestäjän avajaisnumerot ja välisoitot. Kaikkien 37 maan eri artisteille on annettava samat edellytykset toteuttaa haluamansa lavaesitykset.