Viisukohu Ruotsin Melodifestivalenissa – suomalainen KAJ nousi yhdeksi ennakkosuosikeista

Suomalainen KAJ-yhtye kilpailee Ruotsin viisupaikasta.

Ruotsin euroviisukarsinnat eli Melodifestivalenit ovat käynnissä. Lauantaina 22. helmikuuta kilpailun neljännessä osakilpailussa Malmössä nähdään suomalaisyhtye KAJ.

Kolmen Pohjanmaalaisen ystävyksen yhtye KAJ kilpailee kappaleellaan Bara bada bastu, joka on noussut vedonlyönneissä osakilpailun toiseksi suosikiksi ennakkosuosikki Måns Zelmerlöwin rinnalle. Zelmerlöw voitti Euroviisut vuonna 2015 kappaleellaan Heroes.

Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi huolesta, jonka mukaan yhtye saattaisi päästä finaaliin huijatuilla äänillä.

Lehden mukaan ruotsalaiset mellofanit ovat turhautuneita, sillä suomalaisia viisufaneja on kehotettu hankkimaan VPN-yhteys, jotta voisivat antaa äänensä KAJ:lle. Lehti kertoo, että useilla Instagram-tileillä kannustetaan äänestämään suomibändiä ja huijaamaan ruotsin äänestysjärjestelmää. Kilpailussa voivat äänestää vain Ruotsissa asuvat.

Melodifestivalenin projektipäällikkö Anders Wistbackan mukaan ruotsalaisilla viisufaneilla ei ole aihetta huoleen.

– Olemme tietoisia teknisistä ratkaisuista, joiden avulla ihmiset voivat äänestää muista maista. Uskomme, että näiden äänten vaikutus kokonaismäärään on hyvin marginaalinen, hän sanoo.

Myös yhtye itse otti kantaa äänestyskohuun Aftonbladetille antamassaan haastattelussa.

– En usko, että sillä on niin suurta merkitystä. Tarkoitan, että kuinka paljon suomenruotsalaisia on? 250 000. Ja paljonko teitä on? Noin yhdeksän miljoonaa, yhtyeen jäsen Axel Åhman toteaa.

KAJ kertoo, että halusivat osallistua nimenomaan Ruotsin viisukarsintaan, koska ovat aina tehneet musiikkia ruotsiksi.

– Tämä on Pohjoismaiden suurin viihdeohjelma, joten käytämme tilaisuuden hyväksemme ja esiinnymme Ruotsille ja saamme uutta yleisöä, Åhman jatkaa

Yhtye kertoo valmistautuvansa kilpailuun syömällä, lepäämällä, meditoimalla ja tietysti saunomalla.

KAJ haluaa levittää saunomisen ilosanomaa länsinaapuriin, jossa saunominen ei ole yhtä suosittua kuin Suomessa.

– Saat hidastaa tahtia, puhdistaa kehoa ja mieltä ja tulet uudestisyntyneenä ulos. On tärkeää, että levitämme tätä sanomaa, yhtyeen Kevin Holmström sanoo.

KAJ kertoo lehdelle, että suosio on yllättänyt heidät.

– Se on hullua, enkä tiedä kuinka paljon siihen voi luottaa, mutta näyttää siltä, että ympärillämme on hypeä ja niitä, jotka näyttävät uskovan siihen, Jakob Norrgård sanoo.

Melodifestivalenin neljännestä alkukarsinnasta on ounasteltu tulevan kilpailun tiukin. KAJ:ta vastaan kilpailee Zelmerlöwin lisäksi muun muassa suositusta Alcazar-yhtyeestä tuttu Andreas Lundstedt, sekä 18-vuotias Ella Tiritello, jonka kappaletta on ollut tekemässä Euroviisut jo kahdesti voittanut Loreen.

Melodifestivalenin finaali järjestetään 8. maaliskuuta Tukholma Strawberry-areenalla. Kilpailun voittaja edustaa Ruotsia Euroviisuissa.