Muistatko nämä euroviisulegendat? Tältä he näyttävät nyt

Tässä 11 euroviisujen ikimuistoista esiintyjää silloin ja nyt.

Euroviisut järjestetään jälleen tällä viikolla. Ensimmäinen semifinaali kisataan tiistaina, toinen semifinaali torstaina ja finaali lauantaina. Euroviisujen historiaan mahtuu monia tähtiä aina Abbasta Céline Dioniin ja Käärijään. Tähän artikkeliin on koostettu 11 2000-luvun euroviisulegendaa. Katso, miltä he näyttävät nykyään.

Alexander Rybak, Norja

Norjan viisuvoittaja Alexander Rybak kuvattuna voittovuonaan 2009 sekä vuonna 2023.AOP

Alexander Rybak edusti Norjaa Euroviisuissa vuonna 2009 kappaleella Fairytale.

Rybak voitti Venäjän isännöimät viisut 387 pisteellä, joka oli aikansa ennätys. Ennen Rybakia ennätystä piti hallussaan Lordi.

Oslolainen nähtiin viisulavoilla toistamiseenkin. Hän edusti maataan vuonna 2016 kappaleellaan That's How You Write a Song, jolla irtosi 15. sija.

Verka Serduchka, Ukraina

Ukrainan edustaja kuvattuna vuonna 2007 sekä vuonna 2024 MTV Uutisten haastattelussa.AOP / MTV

Vuona 2007 Helsingin isännöimissä Euroviisuissa show'n varastaneen Verka Serduchkan (oikealta nimeltään Andrei Danilko) muistaa varmasti jokainen todellinen euroviisufani.

Hopeisessa folioasussaan ja tähti päässään Serduchka lauloi itsensä toiseksi Dancing Lasha Tumbai -kappaleellaan.

Voiton Helsingissä nappasi Serbian Marija Šerifović kappaleella Molitva.

MTV Uutisten haastattelussa vuonna 2024 Danilko kuvaili elämäänsä Ukrainan sodan keskellä ja muisteli ikimuistoista euroviisutaivaltaan.

Epic Sax Guy (SunStroke Project), Moldova

Epic Sax Guy kuvattuna vuonna 2010 ja vuonna 2017.AOP

Norjan isännöimissä Euroviisuissa vuonna 2010 Moldovaa edusti yhtye nimeltä SunStroke Project. Euroviisukansan korvamadoksi siirtyi ikuisesti bändin saksofonistin Epic Sax Guyn (oikealta nimeltään Sergei Stepanov) saksofonisoolo.

Suurempaa menestystä SunStroke Projectin kappale Run Away ei niittänyt, sillä Moldova jäi Saksan voittamissa viisuissa sijalle 22.

SunStroke Project nousi viisulavalle uudestaan vuonna 2017 kappaleella Hey Mamma. Tuloksena mainio kolmas sija.

Lena, Saksa

Saksan viisuvoittaja Lena kuvattuna vuonna 2010 sekä vuonna 2024.AOP

Vuonna 2010 Lena, koko nimeltään Lena Mayer-Landrut siivitti Saksan Euroviisujen laulukilpailun voittoon 28 vuoden tauon jälkeen kappaleella Satellite.

Hannoverissa syntynyt Lena edusti Saksaa myös vuotta myöhemmin kotiviisuissaan kappaleella Taken by a Stranger. Tuloksena oli 10. sija.

Emmelie De Forest, Tanska

Tanskan viisuvoittaja kuvattuna vuonna 2013 sekä vuonna 2023.AOP

Tanskan Emmelie De Forest hurmasi euroviisukansan Ruotsin järjestämissä viisuissa vuonna 2012 kappaleella Only Teardrops.

Tuolloin 20-vuotias De Forest nappasi Tanskalle maan kolmannen viisuvoiton.

Conchita Wurst, Itävalta

Conchita Wurst kuvattuna voittoiltanaan vuonna 2014 sekä vuonna 2025.AOP

Vuonna 2014 Tanskan järjestämissä Euroviisuissa Itävallan Conchita Wurst säväytti upealla lauluäänellään.

Hänen kappaleensa Rise Like a Phoenix hurmasi niin ammattiraadin kuin fanit. Itävalta juhli maansa historian toista euroviisuvoittoa.

Ruslana, Ukraina

Ukrainan edustaja Ruslana vuonna 2004 sekä vuonna 2023AOP

Ukraina on juhlinut Euroviisujen voittoa kolmesti. Ensimmäisen ykkössijan maalle nappasi vuonna 2004 Turkin järjestämissä viisuissa Ruslana.

Hänen kappaleensa Wild Dances oli ensimmäinen voittajakappale, joka esitettiin ainakin osittain muulla kuin Englannin kielellä vuoden 1999 sääntömuutoksen jälkeen, jolloin maat saivat alkaa laulaa valitsemallaan kielellä.

Helena Paparizou, Kreikka

Kreikan viisuvoittaja kuvattuna vuonna 2005 sekä vuonna 2022.AOP

Helena Paparizou nappasi Kreikalle ensimmäisen euroviisuvoiton vuonna 2005 kappaleella My Number One.

Kappale valittiin samaisena vuonna EBU:n ja viisufanien toimesta Euroviisujen 50-vuosijuhlan kunniaksi kaikkien aikojen neljänneksi parhaaksi euroviisubiisiksi.

Vuotta myöhemmin euroviisut järjestettiin Ateenassa, jossa voittoa juhli Suomi.

Jedward, Irlanti

Irlantia edustanut Jedward, eli kaksoset John ja Edward Grimes, kuvattuna vuonna 2011 ja vuonna 2024.AOP

Irlanti jakaa kärkipaikka viisuvoittojen määrässä Ruotsin kanssa. Molemmilla mailla on seitsemän ykköstilaa.

Irlannin menestys lähihistoriassa ei ole ollut yhtä messevää, mutta lähihistoriassa kenties parhaiten maan edustajista ovat jääneet mieleen vaaleatukkaiset veljekset John ja Edward Grimes.

Kaksikko kantoi nimeä Jedward ja säväyttivät viisufaneja Lipstick -kappaleellaan vuonna 2011 sijoittuen kahdeksanneksi.

Vuotta myöhemmin kaksoset edustivat maataan uudemman kerran biisillä nimeltä Waterline. Tuloksena oli 19. sija.

Loreen, Ruotsi

Loreen kuvattuna ensimmäisen viisuvoittonsa 2012 jälkeen sekä vuonna 2023 toisen voittonsa jälkeen.AOP

Loreen toi Ruotsille maan viidennen euroviisuvoiton kappaleella Euphoria vuonna 2012. Tuolloin todellisen euroviisumaan edellisestä ykkössijasta oli ehtinyt kulua 13 vuotta.

Loreenista tuli vuonna 2022 Johnny Loganin ohella toinen artisti, joka on voittanut Euroviisut enemmän kuin kerran.

Hänen kappaleena Tattoo sulatti ammattiraatien sydämet.

Vuosi jäi myös suomalaisten muistiin, sillä kakkoseksi täpärästi sijoittui Suomi ja Käärijä Cha Cha Cha -kappaleella.

Lordi, Suomi

Lordi-yhtyeen solisti Mr. Lordi, eli Tomi Putaansuu, kuvattuna voittovuonna 2006 sekä vuonna 2024.AOP

Vuonna 1992 perustettu suomalainen Lordi-yhtye toi Suomelle kauan odotetun ensimmäisen viisuvoiton Kreikan isännöimissä viisuissa Ateenassa 20. toukokuuta 2006. Voitto tuli kappaleella Hard Rock Hallelujah.

Suomi rikkoi tällöin myös viisujen piste-ennätyksen 292 pisteellä. Norjan Alexander Rybak rikkoi samaisen ennätyksen uudelleen vuonna 2009 387 pisteellä.