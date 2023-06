Ruotsin puolustusvoimat koulutti keväällä satoja ukrainalaissotilaita Ruotsissa

Ruotsin puolustusvoimien mukaan Ruotsissa on koulutettu kevään aikana neljä ukrainalaiskomppaniaa käyttämään CV90-rynnäkköpanssarivaunuja.



Ukrainalaisten harjoituksia Ruotsissa seuranneen uutistoimisto TT:n mukaan ukrainalaissotilaita oli satoja, mutta tarkkaa lukumäärää Ruotsin puolustusvoimat ei ole kertonut. TT:n mukaan komppaniassa on kymmenen kulkuneuvoa, joilla on kolmihenkinen miehistö. Lisäksi kuusi aseistettua sotilasta matkaa kulkuneuvon takaosassa. Joukkoon kuuluu myös muun muassa mekaanikkoja.



Aiemmin Ruotsin puolustusvoimista on osallistuttu Britannian ukrainalaisille tarjoamaan koulutukseen. Koulutusta kuitenkin päätettiin järjestää myös Ruotsissa sen jälkeen, kun Ruotsi päätti tammikuussa, että se lähettää Ukrainaan 50 CV90-rynnäkköpanssarivaunua.



Mats Ludvig Ruotsin puolustusvoimista sanoo, että Ruotsi luonnollisesti kouluttaa itse käyttäjät luovuttamiensa rynnäkköpanssarivaunujen käyttöön.