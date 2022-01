Ruotsin olympiajoukkueelle uudet puhelimet Pekingin kisoihin – pelkona kiinalaiset vakoojat

Ruotsin olympiakomitea on pitänyt pakollisen koulutuksen Civil Rights Defenders -ihmisoikeusjärjestön kaikille joukkueessa oleville. Yli 250:lle urheilijalle ja taustahenkilölle on jaettu tyhjät puhelimet kisamatkaa varten. Suosituksena on jättää kotiin tietokoneet ja puhelimet, joissa on arkaluonteista materiaalia.

– Ei ole olemassa mitään kieltoa sille, mitä he saavat käyttää. Se on suositus, jos heillä on arkaluonteista sisältöä, jota ei haluta muiden nähtäville. He saavat käyttää mitä haluavat omalla vastuullaan. Urheilijat ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Se on tärkeää, että heillä on mahdollisuus esittää omia kysymyksiään, Ruotsin olympiakomitean mediapäällikkö Lars Markusson kertoi Sportbladetille.