KOK-veteraani varoittaa: Pekingin olympialaisten peruminen vielä mahdollista – "Tämä voi räjähtää silmille"

Pound, 79, on pistänyt merkille muun muassa Kanadan olympiakomitean johtajan David Shoemakerin epäilykset siitä, että voidaanko Pekingin talviolympialaiset järjestää turvallisesti ja sujuvasti koronaviruksen omikron-variantin jyllätessä ympäri maailmaa.

– Olemme huolissamme. Olemme luottavaisia, että kisat saadaan järjestettyä turvallisesti, mutta varmistamme joka aamu, että kantamme on edelleen tuo, Shoemaker totesi viime perjantaina CBC:lle.

– Jos olisin hänen asemassaan, sanoisin samaa. Jos olet kansallisen olympiakomitean johtaja, et voi sivuuttaa sitä mahdollisuutta, että tämä voi räjähtää silmille, Pound kommentoi USA Todaylle viitaten omikron-aaltoon.

Pound on ensimmäinen KOK:n jäsen, joka on puhunut Pekingin kisojen mahdollisesta peruuntumisesta. Hänen mukaansa Shoemaker on "enemmän huolissaan ajasta ennen kisoja kuin itse kisoista".