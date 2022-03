Ruotsin NHL-legendat kommentoivat venäläispelaajien tilannetta – "Helppo ajatella yhtä sun toista"

Kolmen kullan kerhoon kuuluva kaksikko on mukana viikonloppuna hyväntekeväisyysottelussa, jossa kerätään rahaa sairaille ja liikuntarajoitteisille lapsille. He aikovat aloittaa toisen keräyksen Ukrainan sodan uhreille.

– Siltä on vaikea sulkea silmiään. Olemme kaikki yhtä mieltä aloitteen tekemisestä, mutta käymme läpi tarkemmat yksityiskohdat viikonloppuna. Haluamme auttaa Ukrainassa apua tarvitsevia niin hyvin kuin voimme, Forsberg sanoi.

– Se on karmaisevaa. Ei voi muuta sanoa. Pelottavaa, että sellaista voi tapahtua, Zetterberg totesi.

Forsbergia on koskettanut paikan päältä tulleet kuvat.

– Se on tietenkin aivan kamalaa ja tunnet myötätuntoa kaikille, jotka asuvat sekä taistelevat Ukrainassa ja heille, jotka joutuvat pakenemaan maasta. Joka aamu ensimmäisenä tarkistaa uutiset, että kuinka asiat etenee ja toivoo koko ajan, että se ratkeaisi mahdollisimman pian, Forsberg kertoi.

Keskustelunaiheena viime viikkoina on ollut se, kuinka NHL:n tulisi kohdella venäläispelaajiaan. NHL:ssä pelaa 44 venäläispelaajaa. Tsekin kiekkolegenda Dominik Hasek oli ollut jyrkkä kannassaan, että kaikki venäläiset tulisi sulkea ulos. Zetterbergillä on ymmärrystä Hasekin mielipiteelle, mutta näkee myös kysymyksen monimutkaisuuden.

– Se on todella vaikeaa. Uskon, että venäläispelaajat ovat erittäin vaikeassa paikassa. En voi sanoa mitä vain tästä, sillä taustalla on paljon asioita ja ne koskettavat urheilijoita eri tavoin. Heillä on perhettä, sukua ja ystäviä Venäjällä, Zetterberg sanoi.