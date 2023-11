Asiantuntija Aftonbladetille: Ruotsin Nato-prosessi maaliin hyvin pian

Turkki on viivästyttänyt Ruotsin Nato-jäsenhakemuksen etenemistä. Turkin vastustuksen on katsottu liittyvän Turkin F16 -hävittäjäkauppoihin Yhdysvaltojen kanssa. Levin uskoo, että Turkki on päässyt sopuun Yhdysvaltain kanssa. Hän kertoo kuulleensa myös amerikkalaisilta lähteiltä, että asiat tulevat etenemään hyvinkin nopeasti.