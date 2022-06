Kalle Rovanperällä edessä tuskainen urakka Sardiniassa - näin suomalaistähti avasi taktiikkaansa

– Täällä kun auraa tietä, on voittotaisteluun tosi vaikea päästä ilman muiden ongelmia. On vain suhtauduttava asiaan niin, että ajaa ehjän kisan ja pääsee maaliin mahdollisimman hyvällä tuloksella, Rovanperä mietti.

– Tavoitteena on virheetön päivä. Koko ajan on teknistä ja kapeaa tietä, joten sekunteja on vaikea voittaa missään ensimmäisenä autona. Ei voi myöskään kovin rohkeasti mennä, kun pitoa ei ole. On vain seurattava tietä ja putsattava sitä muille.