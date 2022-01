Ruotsin maastohiihtojoukkueesta kantautui ikäviä uutisia – "Ei hauska tilanne"

Johansson pääsee pois karanteenista, kun hän on antanut kaksi negatiivista testiä 24 tunnin välein.



– Se ei ole selvästikään hauska tilanne ja me kaikki tuemme Leoa ja toivomme, että hän pääsee pian pois eristyksestä. Se on raskas tieto saada ensimmäisenä olympiapäivänään ja hän on pettynyt, mutta pitää yllä hyvää mielialaa ja toivoo pian pääsevänsä olympiakylään, maajoukkuepomo Anders Byström totesi.