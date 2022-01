Norjan hiihtotähdet sairastuivat koronaan – avainkysymys yhä vailla vastausta: "Siitä on monta teoriaa"

– Se on tietenkin vain spekulointia. Sitä on joitakin, jotka ovat saaneet viruksen silloin tai saanut sen täällä. Emme tiedä ja uskomme, että emme koskaan saa tietää, Caspersen Falla sanoi.

– Ongelma on se, että monet testeistä eivät pidä paikkaansa. Pikatestissä voi saada negatiivisen samoin PCR-testissä, mutta on silti sairastunut. Et ole varma, että se toimii. Se on luultavasti suurin ongelma.