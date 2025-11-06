Viiden jälkeen -ohjelmassa laitettiin koetukselle juontaja Lauri Kottosen ruotsin kielen taito

Ruotsalaisuuden päivän kunniaksi studioon saapui vieraaksi ruotsin kielen lehtori Anna Lötjönen. Viiden jälkeen -toimitus oli valinnut Kottosen pään menoksi muutaman "tungvrickaren" eli erittäin vaikeasti lausuttavan lauseen, ja ruotsin kielen asiantuntijalta haluttiin arvio juontajan taidoista.

– Arvasin, että tässä tulee joku tällainen! Aina kun minulle ei kerrota asioita, niin sitten ne selviää tässä, Kottonen totesi juuri ennen testin alkua.

Välillä mutkikas testi ajoikin juontajan epätoivon valtaan.

– Ei mitään hajua, Kottonen tuskaili toisen lauseen kohdalla.

Haastavista tehtävistä huolimatta hän sai Lötjöseltä kiitosta niin ääntämisestä kuin luetun ymmärtämisestäkin.

– Vedit alusta loppuun! Motivaatiosta suorittaa koko tehtävä, siitä piste, lehtori tsemppasi.

Katso kieltä vääntävät lauseet yllä olevalta videolta ja testaa, kuinka hyvin pärjäät!

Lue myös: Marrasväsymys uuvuttaa suomalaisia – "Älytöntähän tämä on"