Viiden jälkeen -ohjelmassa laitettiin koetukselle juontaja Lauri Kottosen ruotsin kielen taito
Ruotsalaisuuden päivän kunniaksi studioon saapui vieraaksi ruotsin kielen lehtori Anna Lötjönen. Viiden jälkeen -toimitus oli valinnut Kottosen pään menoksi muutaman "tungvrickaren" eli erittäin vaikeasti lausuttavan lauseen, ja ruotsin kielen asiantuntijalta haluttiin arvio juontajan taidoista.
– Arvasin, että tässä tulee joku tällainen! Aina kun minulle ei kerrota asioita, niin sitten ne selviää tässä, Kottonen totesi juuri ennen testin alkua.
Välillä mutkikas testi ajoikin juontajan epätoivon valtaan.
– Ei mitään hajua, Kottonen tuskaili toisen lauseen kohdalla.
Haastavista tehtävistä huolimatta hän sai Lötjöseltä kiitosta niin ääntämisestä kuin luetun ymmärtämisestäkin.
– Vedit alusta loppuun! Motivaatiosta suorittaa koko tehtävä, siitä piste, lehtori tsemppasi.
Katso kieltä vääntävät lauseet yllä olevalta videolta ja testaa, kuinka hyvin pärjäät!