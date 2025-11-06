Tänään 6. marraskuuta vietetään ruotsalaisuuden päivää.

Ruotsalaisuuden päivänä kunnioitetaan Suomen kaksikielisyyttä ja juhlitaan suomenruotsalaista kulttuuria sekä ruotsin kieltä.

Ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908. Suomen almanakkaan marraskuun 6. päivä merkittiin vakiintuneeksi liputuspäiväksi vuonna 1979.

Kyseinen päivä valikoitui ruotsalaisuuden päiväksi, sillä se on 30-vuotisessa sodassa vuonna 1632 kaatuneen Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolfin kuolinpäivä.

Tänään Viiden jälkeen -ohjelmassa pohditaan, miksi suomalaiset ujostelevat ruotsin lausumista. Juontaja joutuu ruotsin kielen testiin ja lisäksi harjoitellaan kaunista ääntämystä karaoken avulla. Viiden jälkeen kello 16.55 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.