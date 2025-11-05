Näyttelijä Ulla Tapaninen joutui eräänlaiseen kriisiin Viiden jälkeen -ohjelmassa keskiviikkona.

Muun muassa Muumimamman ja Pakastaja-Elvin rooleistaan tunnettu Ulla Tapaninen juhlii tänä syksynä monia tasakymmeniä: hän täyttää pian 70 vuotta, on ollut näyttelijänä 50 vuotta ja aloitti suositut Lava-ammuntaa-esitykset 30 vuotta sitten.

Juontaja Lauri Kottonen kysyi Tapaniselta lähetyksessä, onko luvuissa aihetta ikäkriisiin.

– Ei minulla ole ikäkriisiä ollut ikinä, Tapaninen vastasi.

Onko mitään muita kriisejä, joita haluaisit tähän alkuun jakaa?

– Ei nyt ole sen kummemmin. En nyt muista. Minä olen aika kriisitön tapaus, Tapaninen jatkoi.

Tapaninen totesi suhtautuvansa 70 ikävuoteen lukuna.

– Minä olen syntynyt 70 vuotta sitten, ja siihen janaan on mahtunut paljon kaikenlaista. Ja näyttää, että jatkuu samanlaisena. Tässä tönötän ihan huulet punattuna, ja pirtsakkana koitan olla, Tapaninen naurahti.