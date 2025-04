Ruotsin pelaaja itki Naisleijonat-tappion jälkeen – "Olen niin v***n väsynyt tulemaan tänne"

Ruotsin naisten jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä Lina Ljungblom tilitti itkuisena tunteitaan sen jälkeen, kun Suomi lähetti naapurimaansa lauluun MM-puolivälierässä.

Ruotsi nousi Tshekin Ceske Budejovicessa torstaina pelatussa MM-puolivälierässä 0–2-tappioasemasta 2–2-tasalukemiin, mutta Suomi juhli voittoa 3–2 Susanna Tapanin iskettyä toisessa erässä voittomaalin.

Sitä edeltänyt tilanne sapetti Ruotsin leirissä. Ruotsin kiekoton pelaaja Mia Jungåker kaatui osuttuaan Petra Niemisen korkealla olleeseen mailaan. Suomen Elisa Holopainen pääsi vierestä hyökkäysalueelle, ampui ja Tapani toimitti irtokiekon nuottaan.

Ruotsin päävalmentaja Ulf Lundberg sanoi Ruosin yleisradioyhtiö SVT:lle, että hänen papereissaan tilanne oli estäminen.

– Ei tunnu hyvältä olla puhumassa tuomarista jälkikäteen. Täytyy kuitenkin myöntää, että meidän olisi pitänyt olla parempia, Lundberg kommentoi.

Karu pettymys

Ruotsin hyökkääjälle ja varakapteenille Lina Ljungblomille turnauksen päättyminen tässä kohtaa oli karvas pala.

– Olen niin vitun väsynyt tulemaan tänne ja itkemään kaikkien MM-turnausten jälkeen, hän noitui.

– Haluamme niin paljon, asetamme itsemme hyvään tilanteeseen, meillä on se, mitä tarvitaan, mutta tämä jää kesken. Olen pettynyt myös itseeni, pelaaja tilitti.

Ruotsin taival päättyi puolivälierissä neljättä vuotta putkeen.

Ruotsi voitti heikommassa B-lohkossa kaikki neljä otteluaan ennen puolivälierää. Suomi sijoittui A-lohkossa kolmanneksi voitettuaan kaksi ja hävittyään kaksi ottelua.

Lina Ljungblom edustaa seurajoukkuetasolla Montreal Victoirea. Ruotsalaiselle kausi Pohjois-Amerikan huippuliiga PWHL:ssä on ollut ensimmäinen.