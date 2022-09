Ruotsin hiihtotähdiltä suoraa tekstiä venäläisurheilijoista – "Ei ole heidän rankaisemista"

Andersson nosti esille, että on haasteellista vyöryttää vastuuta yksilöille maan valintojen takia.

– Se on toisaalta hiukan epäreilua laittaa kaikki samaan koriin. Se ei ole niin, että jokaisella yksilöllä olisi tekemistä asian kanssa. Samalla se on tärkeää, nostaa asiaa esille. Niin kauan kun se ei ole oikein tulee pitää jalat maassa, Andersson totesi.

Burman on samoilla linjoilla kollegansa kanssa. Hän ei halua nähdä venäläisiä kisaladulla tulevana talvena jos sota jatkuu.

– Toivon, että he eivät saa kilpailla. Se on ikävää, sillä he ovat suuri valtio ja heidän hiihtäjänsä ovat todella hyviä. Jos saan henkilökohtaisella tasolla valita, niin en ottaisi heidä mukaan, Burman sanoi.