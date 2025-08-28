Ruotsin hiihdon supertähti jälleen pois maajoukkueesta

Ruotsin maastohiihdon kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Ebba Andersson ei osallistu maajoukkueensa leirille, vaan on muuttanut kotiin vanhemmilleen. Andersson kertoi asiasta SVT:lle.

Tilanne on sama, kuin ennen aiempia Planican ja Trondheimin MM-hiihtoja, nyt edessä valmistautuminen Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Andersson valmistautuu kisakoitokseen isänsä ja valmentajansa Per-Ola Anderssonin kanssa.

– Kun tulen kotiin, niin silloin vaatimustaso putoaa. Silloin mikään muu tai muiden tekemiset vaikuta minuun. Se on ollut minulle todella tärkeää juuri viime hetken valmistautumisessa, Andersson sanoi.

Andersson niitti menestystä Planican MM-hiihdoissa kahden kultaisen ja kahden pronssisen mitalin verran. Trondheimistä tuli kolme maailmanmestaruutta. 28-vuotias ruotsalainen kertoi, ettei Planican jälkeen asiaa ole edes tarvinnut miettiä.

– Kun silloin meni niin hyvin, niin asiasta on tullut tärkeämpää ja se on hyväksytty helpommin. Nyt siitä on melken tullut itsestäänselvyys. He laskevat sen varaan, että haluan tehdä niin, Andersson totesi.

Olympiakisoista ei ole vielä tullut henkilökohtaista mitalia, mutta Anderssonilla on hopea ja pronssi edellisten kilpailujen viestimatkoilta. Milano-Cortinan kisat järjestetään ensi vuoden helmikuussa.