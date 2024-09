Therese Johaugin paluu nostaa jo vastustajien sykettä – Ruotsissa hiotaan kynsiä

Johaugin paluu on palauttanut Karlssonin ajatukset kauteen 2021–22. Karlsson pohti silloin harjoituskaudella keinoja kukistaa Johaug, ja hän onnistui siinä Rukan maailmancupissa perinteisen hiihtotavalla ja Lillehammerin kilpailuissa vapaalla hiihtotavalla.

Ura jatkuu Faluniin

– Therese on todella tervetullut kisoihin, sillä hän on ollut meille mittapuuna niin monta vuotta. Häntä me olemme aina jahdanneet, Karlsson jatkaa.