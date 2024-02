Ruotsin ex-pääministeri Bildt: Suomi saa presidentin, jolle ulkopolitiikka on intohimo

– Hän on ollut jo vuosikymmenien ajan tiiviisti mukana eurooppapolitiikassa ja ulkopolitiikassa. Ulkopolitiikka on ollut hänen intohimonsa. Hänestä tulee presidentti, joka tuntee kansainvälisen politiikan syvällisesti, Bildt luonnehti Stubbin vaalivalvojaisissa Helsingissä.

"Ruotsinkielisyys ei vaikuta merkittävästi"

Bildtin mukaan Stubb on Ruotsissa kohtuullisen hyvin tunnettu, koska hän on osallistunut aktiivisesti eurooppapoliittiseen keskusteluun. Pekka Haavisto on Bildtin mukaan Ruotsissa selvästi huonommin tunnettu kuin Stubb.