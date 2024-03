Risto E.J.Penttilä: Stubb pärjäisi hyvin Trumpin kanssa kahdesta syystä

Uuden tasavallan presidentin ensimmäinen tiedotustilaisuus heijasteli sitä karua tilannetta, jossa maailma nyt on. Sota riehuu niin Ukrainassa kuin Lähi-idässä. Stubb sanoi tuomitsevansa venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin murhan.

– Silti olen melko varma siitä, että kellotaajuus Suomen ulkopolitiikasa muuttuu. Olemme nopeammin mukana kansainvälisessä keskustelussa ja tämä tulee ihan siitä, minkälainen henkilö uusi presidentti on.

Stubb totesi myös, ettei Suomella ole käytännössä suhteita Venäjään. Penttilän mukaan varmaa on, että Suomi ei lähde sooloilemaan asiassa.

– Mutta siinä vaiheessa kun tulitauko saadaan aikaan olen yhtä varma siitä , että Suomi on valmis auttamaan uuden eurooppalaisen rauhan rakentamisessa ja uskon, että siihen meillä on myös valmiudet.

"Stubbilla erittäin hyvät suhteet valtakeskuksiin"

Penttilä toteaa Stubbin vahvuutena olevan, että hänellä on erittäin hyvät suhteet niihin valtakeskuksiin, jotka ovat Suomen kannalta tärkeitä.

Penttilä pohtii, että Eurooppa janoaa nyt henkilöä, jolla on uskottavuutta, näkemystä ja karismaa.

– Luulen, että Alexander Stubbilla on mahdollisuus presidenttinä nousta eurooppalaiseen sarjaan.

Penttilä uskoo, että Stubb pärjäisi hyvin Donald Trumpin kanssa, jos tämä nousisi Yhdysvaltain presidentiksi. Tähän on Penttilän mukaan kaksi syytä:

– Trump arvostaa kaverillista, henkilökohtaista kanssakäymistä. Siinä presidentti Stubb on erittäin hyvä. Toinen asia on se, että Trumpille näyttää olevan ensivaikutelma hyvin tärkeä ja siinäkin uskon, että presidentti Stubb on erinomainen.