Ruotsille katastrofi ennen MM-hiihtojen alkua – "Iivo Niskasen tasoinen poisjäänti"

Ruotsin MM-joukkue sai keskiviikkona ikäviä uutisia, kun tieto tuli, että Linn Svahn joutuu jättämään väliin Trondheimin MM-kisat. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo, että kyse on valtavan suuresta menetyksestä.

Svahn oli kaatunut rajusti harjoituksissa keskiviikkona ja saanut aivotärähdyksen. Ruotsin maajoukkuelääkäri Rickard Noberius kertoi Expressenille, että Svahnin oireet olivat niin pahat, että MM-kisat jäävät kokonaisuudessaan väliin.

– Alkuperäisesti olin laskenut Linn Svahnin kolmen mitalin urheilijaksi. Eli voidaan puhua Iivo Niskasen tasoisesta poisjäännistä. Nyt naisten viestissä Norjasta tuli yhtäkkiä suurin suosikki, koska Svahn olisi hyvin todennäköisesti ollut avausosuudella. Ruotsilta ei löydy noin kovaa korvaajaa, Isometsä summaa.

Kahdesti maailmancupin sprintticupin voittanut Svahn oli suuri mitalisuosikki Trondheimin MM-laduille. Kaksi vuotta sitten Planican MM-kisoissa Svahn oli sprintissä ja 30 kilometrin yhteislähtökilpailussa neljäs. Hän voitti edellisen maailmancupin sprintin, joka hiihdettiin Falunissa.

– Samaten parisprintissä Svahn olisi hiihtänyt Jonna Sundlingin kanssa ja sitähän olisi voinut käytännössä pitää varmana kultana. Kyllä tuo avaa ovea raolleen parisprintinkin osalta muille maille Suomi mukaanlukien.

– Aikaisemmin ajatuksena oli se, että kulta on jaettu ja muista mitaleista taistellaan. Nyt kultamitalinkin ovi on hiukan raollaan. Toki Ruotsi on edelleen suosikki. Todennäköisesti Maja Dahlqvist hiihtää Sundlingin kanssa. He ovat edelleen suosikkeja, mutta Svahnin kanssa mielestäni olisivat olleet varmoja voittajia, Isometsä sanoo.

Isometsän mielestä Ruotsin joukkue on niin kova, että ilman Svahniakin he tulevat voittamaan hopeiset mitalit. Suomen osalta kuitenkin Svahnin putoaminen pois MM-kisakoneesta parantaa mitalisaumoja.

– Ainakin parisprintissä koheni huomattavasti. Kyllä tuo avaa ovea raolleen muille maille mukaanlukien Suomelle, Isometsä toteaa.

Naisten torstaisessa sprintissä kultaan hiihti Ruotsin Sundling ennen Norjan Kristine Ståvas Skistadia ja Sveitsin Nadine Fähndrichiä. Suomalaisista Jasmi Joensuu jäi välieriin.