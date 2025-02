Hiihdon MM-kisojen 2025 päiväkohtainen ohjelma ja suomalaiset

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut 2025, lyhyemmin MM-hiihdot, käydään Norjan Trondheimissa 26. helmikuuta–9. maaliskuuta. Tästä artikkelistä löydät kisojen päiväkohtaisen ohjelman ja suomalaisurheilijat.

Mitaleita jaetaan kaikkiaan 25 kilpailussa – niistä 12 käydään maastohiihdossa, 7 mäkihypyssä ja 6 yhdistetyssä. Suomen saalis Planicasta keväältä 2023 oli yksi MM-mitali, miesten hiihtoviestin hopea.

Suomen joukkue MM-hiihdoissa 2025

Suomen maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn joukkueet MM-kisoihin Trondheimiin julkaistaan tiistaina 18. helmikuuta. Ne päivitetään tähän tuolloin.

MM-hiihtojen 2025 päiväkohtainen aikataulu

Mitalikilpailut tummennetulla tekstillä.

Keskiviikko 26.2.

14.30 Maastohiihto, 7,5km (p), karsinta, naiset

16.30 Maastohiihto, 7,5km (p), karsinta, miehet

21.00 Avajaiset

Torstai 27.2.

11.00 Maastohiihto, sprintti (v), karsinta, naiset ja miehet,

13.30 Maastohiihto, sprintti (v), erävaihe, naiset ja miehet

16.00 Yhdistetty, yhteislähtö 5km, naiset

18.00 Yhdistetty, normaalimäki, naiset

21.30 Mäkihyppy, normaalimäki, karsinta, naiset

Perjantai 28.2.

13.00 Yhdistetty, normaalimäki, sekajoukkue

15.00 Mäkihyppy, normaalimäki, naiset

17.05 Yhdistetty, hiihto 2 x 5km + 2 x 2,5km, sekajoukkue

Lauantai 1.3.

13.00 Yhdistetty, normaalimäki, miehet

15.00 Maastohiihto, yhdistelmäkilpailu 10km + 10km (p/v), miehet

17.00 Yhdistetty, hiihto 7,5km, miehet

18.00 Mäkihyppy, normaalimäki, joukkuekilpailu, naiset

21.30 Mäkihyppy, normaalimäki, karsinta, miehet

Ilkka Herola tavoittelee Trondheimista jatkoa uransa ainoalle arvokisamitalille.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Sunnuntai 2.3.

13.00 Yhdistetty, normaalimäki, naiset

15.00 Maastohiihto, yhdistelmäkilpailu 10km + 10km (p/v), naiset

17.00 Yhdistetty, hiihto 5km, naiset

18.00 Mäkihyppy, normaalimäki, miehet

Maanantai 3.3.

Ei kilpailutapahtumia

Tiistai 4.3.

14.00 Maastohiihto, 10km (p), miehet

16.30 Maastohiihto, 10km (p), naiset

10 kilometriä perinteisellä on Kerttu Niskasen päämatka Trondheimissa.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Keskiviikko 5.3.

12.00 Maastohiihto, parisprintti (p), karsinta, naiset ja miehet

15.30 Maastohiihto, parisprintti (p), finaali, naiset ja miehet

17.00 Mäkihyppy, suurmäki, sekajoukkue

Torstai 6.3.

12.00 Yhdistetty, suurmäki, joukkue, miehet

13.30 Maastohiihto, viesti 4 x 7,5km, miehet

16.00 Yhdistetty, hiihto 4 x 5km, joukkue, miehet

17.20 Mäkihyppy, suurmäki, joukkue, miehet

21.30 Mäkihyppy, suurmäki, karsinta, naiset

Perjantai 7.3.

13.15 Mäkihyppy, suurmäki, karsinta, miehet

15.00 Maastohiihto, viesti 4 x 7,5km, naiset

17.15 Mäkihyppy, suurmäki, naiset

Lauantai 8.3.

10.30 Yhdistetty, suurmäki, miehet

12.30 Maastohiihto, yhteislähtö 50km (v), miehet

15.30 Yhdistetty, hiihto 10km, miehet

16.45 Mäkihyppy, suurmäki, miehet

Sunnuntai 9.3.

12.30 Maastohiihto, yhteislähtö 50km (v), naiset