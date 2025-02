Ruotsalaistähdet saivat kylmän vastaanoton MM-kisoissa – "Mitä, oikeasti?"

Ruotsin Jonna Sundling hiihti selvään voittoon naisten sprintissä Trondheimin MM-hiihdoissa. Ennen kisan alkua nähtiin hetki, kun norjalainen kotiyleisö buuasi osalle Ruotsin hiihtäjistä.

Ruotsalaishiihtäjät eivät saaneet lämmintä tervetulotoivotusta torstaina Trondheimiin MM-kisojen avajaispäivänä. Urheilijoiden esittelyn kohdalla kuultiin yleisöstä buuaksia. Yksi heistä oli juurikin Jonna Sundling.

– Minä en sellaista kuullut, oikeasti? Herranen aika kuinka ikävää, Sundling sanoi hymyillen Aftonbladetille.

Sprinttifinaalissa neljänneksi yltäneen Maja Dahlqvistin mukaan buuaksien mahdollisuus oli käyty läpi joukkueen palaverissa.

– Kääntäisimme sen energiaksi, huutaisivat he sitten mitä tahansa. Se on parempi, että he huutavat jotain kuin olisivat hiljaa, Dahlqvist totesi.

– Tekivätkö he niin? Mitä, oikeasti? Omalla kohdallani en kuullut mitään. Sitähän kyllä odotettiin, virnuileva Johanna Hagström totesi.

Emil Danielsson huomasi yleisön reaktion Sundlingin esittelyssä. Myös ainakin Edvin Anger oli saanut buuaksia osakseen.

– He varmaan pelkäävät häntä. Sain eniten kannustuksia, joten he eivät varmaan pelkää minua, Danielsson sanoi naureskellen.

Norjalaishiihtäjä Lotta Udnes Wengin mielestä asiasta on tehty liian suuri numero, ja ettei kotiyleisö tarkoittaisi tekemisillään mitään pahaa.

– Mielestäni keskitytään aivan liikaa yleisön sanomisiin. Saa olla iloinen, että he ovat täällä. Herranen aika, kasvakaa aikuisiksi! Se on huumoria, eikä sitä, että he vihaavat Edvin Angeria. Se on Norjan ja Ruotsin keskinäistä kilpailua, Udnes Weng sanoi.