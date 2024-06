Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson MTV:lle: "Euroopan parlamentti on yhä tärkeämpi hyvässä ja pahassa, valitettavasti enimmäkseen pahassa"

Aurinko porottaa Tukholman Medborgarplatsenilla. Ruotsidemokraatit kokoavat telttaa pystyyn. Yhdelle sivulle nousee iso kuva Jimmie Åkessonista ja teksti "Heja Jimmie". Teltassa Åkesson ottaa vastaan toimittajia yksi kerrallaan.



Näissä EU-vaaleissa oikeistolle, laitaoikeistolle ja äärioikeistoille on luvattu menestystä. Jimmie Åkessonin sanoo tietävänsä miksi.



– Ruotsilla on isoja ongelmia islamismin, laittoman maahanmuuton ja valtavan Välimeren turvapaikkapaineen kanssa, mutta sama koskee suurta osaa Eurooppaa.



– On selvää, että ihmiset näkevät sen. Se vaikuttaa ihmisten arkeen, ja se heijastuu vaaleihin, Åkesson sanoo.

Vaalilämpö nousee hitaasti

Puheenjohtaja kuulutetaan yleisön eteen seuraavin sanoin: "Ruotsin seuraava pääministeri Jimmie Åkesson".



Nyt ei kuitenkaan kampanjoida valtiopäivävaaleja vaan EU-vaaleja varten. Åkesson ei ole itse ehdokkaana, mutta hän on se henkilö, joka saa ruotsidemokraattien kannattajat liikkeelle. Vaalikiertuetta on takana kolmisen viikkoa.



– Tyypillinen ruotsalainen EU-vaalikampanja. Vasta viimeisellä viikolla vaalilämpötila alkaa vähän nousemaan, ja yhä useampi äänestäjä ymmärtää, että edessä ovat vaalit, Åkesson kuvailee vaalikiertueen tunnelmia.

EU:n tärkeä asema "valitettava"

Jimmie Åkessonin mielestä on valitettavaa, että Euroopan parlamentti on yhä tärkeämpi toimija.



– Valitettavasti täytyy sanoa, että se on yhä tärkeämpi. Aikaisemmin Euroopan parlamentti oli enemmän neuvoa antava taho, jolla ei ollut lainsäädäntövaltaa.

Nyt se on kuitenkin mukana lainsäädäntöprosessissa.



– Mielestäni on ongelmallista, että poliitikoilla Portugalissa tai Bulgariassa tai tuossa osassa Eurooppaa, on vaikutusvaltaa Ruotsin metsätalouteen tai kalastukseen Itämerellä.



– En ymmärrä, mitä tekemistä heillä on täällä, mutta he saavat vaikutusvaltaa erityisesti Euroopan parlamentin kautta.

– Se on myös tärkeä toimija maahanmuuttopolitiikassa, koska olemme solmineet maahanmuuttopaketin.



– Euroopan parlamentti on yhä tärkeämpi hyvässä ja pahassa, valitettavasti enimmäkseen pahassa, Jimmie Åkesson sanoo.

Äänestystä äärioikeiston rinnalla

Ruotsidemokraatit ovat äänestäneet viime vuosina enemmän Euroopan parlamentin äärioikeiston tavoin eli eivät oman ryhmänsä mukana.



Åkessonin mukaan yksi selitys tälle on se, että puolueella on tiukempi budjettikanta kuin Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmällä.



– Me kuulumme tähän ECR-ryhmään, ja siellä dominoi nyt puolalainen Laki ja Oikeus -puolue. Puolalaisilla poliitikoilla ja puolueilla on yleisesti ottaen erilainen suhtautuminen EU:n budjettiin.



– Esimerkiksi siksi, että he saavat meidän rahojamme. Kun on kyse tämän tyyppisistä kysymyksistä, äänestämme tietysti niiden puolueiden kanssa, jotka myös haluavat vähentää EU:n budjettia ja vaikutusvaltaa. Uskon, että tämä on pääsyy siihen, miksi tilanne näyttää siltä kuin se on.



– Esimerkiksi kun tarkastellaan Venäjä-kysymyksiä, tilanne ei näytä samalta, vaan olemme se puolue, joka äänestää Venäjästä kriittisimmin.

Skandaalit varjostavat vaaleja