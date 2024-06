Laitaoikeiston nousu johtuu ilmastokriisistä, sanoo SDP:n EU-ehdokas – tätä mieltä on tutkija

Sunnuntaina käytävissä EU-vaaleissa niin sanottujen laitaoikeistopuolueiden on ennakoitu kasvattavan kannatustaan useissa EU-maissa.

Syynä on pitkälti ilmastokriisi, katsoo MTV:n Vaalistudio -lähetyksessä vieraillut SDP:n EU-vaaliehdokas ja kansanedustaja Pinja Perholehto .

– Tilanteet EU-maissa ovat tietysti eri tyyppisiä, mutta ilmastokriisi on yksi asia, joka linkittyy oikeastaan kaikissa maissa tähän nousuun. Ihmiset kokevat, että heitä ei ole kuultu, että arjen kustannukset nousevat, ja että ilmastopakolaisuuden lisääntyminen aiheuttaa erilaisia ilmiöitä.

– Näen, että se on eriarvoistuminen. Ihmiset kokevat, etteivät ole samalla tavalla mukana yhteiskunnassa, hän sanoi Vaalistudio-lähetyksessä.

– Kyllä se varmasti on yksi syy. Tarvitsemme EU:ssa työperäistä maahanmuuttoa, ja laillisia väyliä päästä Eurooppaan silloin, kun tänne on aihetta tulla. Mutta silloin kun ihminen ei oleskele täällä laillisesti, pitää palautusjärjestelmän toimia, Salla pohtii.

– Kyllä siihen on pyrittävä. Kyse on myös siitä, että EU pyrkii toivottavasti vahvemmin vaikuttamaan tilanteisiin lähtömaissa. Ei ole realismia ajatella, että voisimme pysäyttää [ihmiset niin], että kukaan ei tule rajan yli. Siksi on kyettävä paitsi vastaanottamaan ihmisiä, myös vaikuttamaan siihen, että yhä harvemman tarvitsisi lähteä.