EU-parlamenttiryhmät esittelyssä: Tänne äänesi menee, kun äänestät eurovaaleissa

Politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta sanoo, että suomalaiset miettivät EU-parlamentin ryhmiä melko vähän. Ryhmillä on kuitenkin iso merkitys.

Isoilla ryhmillä on luonnollisestikin enemmän vaikutusvaltaa kuin pienillä. Pienissä ryhmissä yksittäinen meppi voi kuitenkin saada hyvinkin paljon valtaa neuvotteluissa.

– Esimerkiksi Heidi Hautala on ollut varapuheenjohtajana Vihreissä ja päässyt sitä kautta hyvin esille, Palonen sanoo.

Jäävätkö pienet maat isojen varjoon?

– Hyvä meppi on sellainen, joka pystyy tekemään yhteistyötä ja tuomaan asioihin suomalaista ja oman suomalaisen puolueensa näkökulmaa.

Voivatko oikeistopopulistiset ryhmät yhdistyä?

Istuvassa parlamentissa on tällä hetkellä kaksi niin sanottua oikeistopopulistista ryhmää, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä ECR sekä Identiteetti ja demokratia ID.

Ranskan kansallisen liittouman Marine Le Pen on ehdottanut jopa ryhmien yhdistämistä. Tutkijan mukaan se olisi kuitenkin hankalaa.

– Nationalististen, oman maan etua ajavien ryhmien yhdistäminen Euroopan Unionissa on hyvin vaikeaa, koska kansalliset intressit voivat olla ristiriidassa keskenään ja on hyvin vaikeaa tehdä yhteistyötä.

– En oikein usko, että näiden ryhmien yhdistäminen on pitkällä tähtäimellä mahdollista, koska siellä on hyvin vahvoja eroja: esimerkiksi suhtautumiset Ukrainaan sekä Venäjään, Palonen luettelee.

Euroopan kansanpuolue

Parlamentin suurin ryhmä on Euroopan kansanpuolue eli EPP. Suomalaisista puolueista siihen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit. Ryhmässä on mukana monia suomalaista kokoomusta konservatiivisempia ryhmiä. Siihen kuuluu myös maltillinen kokoomus Ruotsista.

Sosialistit ja demokraatit

Istuvan parlamentin toiseksi suurin ryhmä on Sosialistien ja demokraattien puolue.



Ryhmä on suomalaisia sosiaalidemokraatteja hajanaisempi. Mukana on kansalliskonservatiivisempia puolueita, mutta myös puolueita, jotka ovat meikäläisistä demareista enemmän vasemmalla.