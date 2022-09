Ruotsin vaalitaistelussa käydään tulista loppukiriä – mitkä kysymykset ratkaisevat voittajan? "Jengirikollisuus on saanut monet raivoihinsa"

Viikonlopun vaaleja odotetaankin suurella mielenkiinnolla muun muassa siksi, että hyvin maahanmuuttokriittinen ja populistinen Ruotsidemokraatit on joissain laskelmissa menossa kohti niin sanottua jytkyä eli vaalivoittoa.

– Uskon, että he pystyvät kyllä vaalivoittoon. Pitää kuitenkin muistaa, että myös ennen viime vaaleja, eli neljä vuotta sitten, povattiin Ruotsidemokraateille yli 20 prosentin tukea. Se jäi 17 prosenttiin sillä kertaa, mutta ehkä kannatus on jonkun verran vahvempi nyt, toteaa sanomalehti Sydsvenskanin pääkirjoituksista vastaava esimies Heidi Avellan MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmalle.

– Ihan tässä viime päivien aikana energiakysymys on ollut se kaikkein päällimmäisin. Kuvittelisin kuitenkin, että se mikä äänestäjiä kiinnostaa, on jengiväkivalta ja ampumiset – se, että Ruotsissa on tänä vuonna tapettu kadulla jo 47 ihmistä, hän toteaa.