MTV Uutiset Ruotsin vaalihuumassa: "Tässä on tulossa tilanne, jota Maltillinen kokoomus pelkää"

Tuijotan maahanmuuttajalähiö Rinkebyssä upeaa ruusukimppua. Punaisia ruusuja on kaikkialla. Samoin Magdalena Anderssonin kuvia. Hän on tämän tapahtuman tähti.

Kun vaaleihin on yksi päivä, on vaalihuuma huipussaan.

"Taistelen keskittyneesti loppuun saakka"

Anderssonilla tuntuu olevan aikaa kaikille. Ensin ruotsalaiset toimittajat ja sitten me muut.

– Olen hyvin keskittynyt taistelemaan viimeiseen saakka. Nyt on hyvin tasaista, Andersson vastaa kasvoillaan tyyni ilme.

"Andersson henkilönä suosittu poliitikko"

Niin tasaista, että lopputuloksesta on vaikea sanoa mitään.

– Oikeistoblokin sisällä on suuria jännitteitä, Grönlund aloittaa.

Pääministerivaihtoehtona itseään lanseeraavan Maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin puolue on laskussa. Sen sijaan toinen suuri oppositiopuolue Ruotsidemokraatit, jota Kristersson ei haluaisi hallitukseen, on nousussa.

– Tässä on tulossa tilanne, jota Maltillinen kokoomus pelkää, että Ruotsidemokraatit nousisivat suurimmaksi porvarilliseksi puolueeksi.

– Jos he eivät pääse hallitukseen, niin siitä tulee valtavia jännitteitä. Siitä tulee erittäin heikko hallitus, Grönlund sanoo.

– Toisaalta samanlaisia jännitteitä on nähtävillä vasemmistoblokin puolella, koska Sosiaalidemokraatit ovat tällä hetkellä yksinään hallituksessa.

– He ovat riippuvaisia siitä tuesta, mitä ovat saaneet ennen hallituksessa olleilta Vihreiltä, että Vasemmistopuolueelta ja myös Keskustalta, joka on vaihtanut porvarilliselta puolelta Sosiaalidemokraattien tueksi, Grönlund selittää.

– Näillä on keskenään niin suuret erimielisyydet, että Keskusta ei missään nimessä halua Vasemmistopuoluetta hallitukseen. Tästä tulee kova suukopu. Vaalitulos tulee merkitsemään todella paljon myös sillä puolella, mikäli he saavat yhdessä enemmistön.

– Magdalena Andersson on henkilönä suosittu poliitikko. On mahdollista, että osa hieman porvarillisesti ajattelevista henkilöistä voi äänestää häntä tukeakseen. Porvariston sisällä on keskinäistä ristiriitaa siitä, kuinka paljon Ruotsidemokraateille voidaan antaa valtaa, Grönluind päättää.