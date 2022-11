Puola rakentaa ensimmäisen ydinvoimalansa Itämeren rannalle – hinta-arviona 20 miljardia euroa

– Hinta on suurin piirtein 20 miljardia dollaria, pääministeri Mateusz Morawiecki kertoi.

Suomessa moninkertaisesti budjettinsa ylittäneen Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin hinnaksi on arvioitu noin 10 miljardia euroa.

Voimala rakennetaan Lubiatowo-Kopalinon kylään Itämeren rannalle, ja sen on tarkoitus alkaa tuottaa sähköä vuonna 2033. Kaikkiaan Puola kaavailee kolmen voimalan rakentamista, joista kuhunkin tulisi kolme reaktoria. Maanantaina Puola teki KHNP:n kanssa aiesopimuksen ydinvoimalan rakentamisesta Patnowiin maan keskiosaan.

Puola on suunnitellut ydinvoimahanketta pitkään, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vauhdittanut projektia. Energiaomavaraisuuden parantamisen ohella ydinvoima auttaisi Puolaa pääsemään irti hiilivoimasta, jolla on tuotettu jopa 80 prosenttia maan sähköstä.