Ruotsi rajoittaa matkustamista koronamutaation pelossa – kaikilta maahantulijoilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos

Ruotsin hallitus on päättänyt, että jokaiselta maahan tulijalta edellytetään enintään 48 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta. Asiasta kertoi maan pääministeri Stefan Löfven keskiviikkona.

Helpotusta työmatkalaisille luvassa

Testin on oltava alle kaksi vuorokautta vanha. Rajoitus on voimassa maaliskuun loppuun.

– On mielenkiintoista nähdä, kuinka se käytännössä toteutuu, ja kuinka tarkkaa tämä valvonta on. Ainakin poliisi vakuutti, että rajat tullaan ottamaan haltuun hyvinkin tiukasti, Lehto kertoo.

Ruotsin kansalaisilla on oikeus palata maahan ilman negatiivista testitulosta. Testaukseen kehotetaan menemään, mutta pakollista se ei ole.

Matkustajien on hyvä ottaa huomioon se, että rajalla ei ole ollenkaan koronatestausta. Eli testi on oltava valmiiksi otettuna, kun rajaa on ylittämässä.