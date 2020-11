Ruotsi nosti valmiustilaa, poliisi valmiudessa terrorismin varalta – kirjeenvaihtajan raportti: "Isis-taistelijoita on kenties palannut takaisin Ruotsiin"

Ruotsin hallituksen mukaan terrorismin uhka on koholla maassa. Käynnissä oleva operaatio keskittyy suuriin kaupunkeihin: Malmöön, Göteborgiin ja Tukholmaan ja Uppsalan alueelle.

Kolmostason terroriuhka

Sisäministeri Mikael Damberg on kertonut, että terroriuhka on Ruotsissa nyt kolmastasolla, kun se maksimissaan voi olla tasolla viisi. Myös Ruotsin poliisi on antanut asiasta lausunnon lopettaakseen sosiaalisessa mediassa kiertävät huhupuheet.