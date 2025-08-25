Ruotsi julisti jo syksyn alkaneeksi – meteorologi kertoo, miksi Suomessa on toisin

Syksy on julistettu alkaneeksi Ruotsissa poikkeuksellisen aikaisin. Suomessa syksyä saadaan meteorologin mukaan odottaa luultavasti vielä hyvän aikaa.
Syksy on saapunut osaan Ruotsia, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Ruotsissa noudatettavan meteorologisen määritelmän mukaan vuorokauden keskilämpötilan tulee olla viitenä peräkkäisenä päivänä alle kymmenen astetta, jotta voidaan puhua syksystä. Tämä ehto on jo täyttynyt osissa Pohjois-Ruotsia.
Lähiaikoina voidaan todeta, että syksy on saapunut laajoille alueille Norlantiin sekä jopa koilliseen Sveanmaahan, meteorologi Marcus Sjöstedt kertoo SVT:lle.
Tulevalla viikolla lämpötilat hänen mukaansa kuitenkin nousevat, joten kesäiset säät jatkuvat syksyn määritelmästä huolimatta.
Suomessa odotellaan vielä
MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela kertoo, että myös Keski- ja Pohjois-Suomessa joillain paikkakunnilla päivän keskilämpötila on jäänyt jo noin viikon verran syksylukemiin, eli alle kymmeneen asteeseen.
Suomessa terminen syksy määritellään kuitenkin eri tavalla kuin Ruotsissa, ja määritelmän täyttyminen vaatii pidemmän tarkastelujakson.
Voi olla, että tieto syksyn saapumista saadaan tietää vasta talven tultua, Jokela toteaa.
Sää lämpenee Jokelan mukaan viikonloppuna joka tapauksessa myös Suomessa, ja yli 20 astetta menee paikoin rikki ainakin maan etelä- ja pohjoisosassa.
Lue myös: Hallaa, ukkosta ja rakeita – keskiviikkona sää muuttuu
Syyskuussa voi olla vielä hellettäkin
Jokela muistuttaa, että syyskuussakin voi olla vielä hyvin lämmin.
Forecan mukaan viime vuonna syyskuun puolella oli ennätykselliset kahdeksan hellepäivää. Turussa ja Kaarinassa mitattiin Forecan mukaan 5. syyskuuta jopa 28 astetta.
Myös syksy 2023 oli tavanomaiseen verrattuna melko lämmin.
Vuodet vaihtelevat
Terminen syksy alkaa Jokelan mukaan Etelä-Suomessa keskimäärin syyskuun loppupuolella, Keski-Suomessa syyskuun alkupuolella ja pohjoisessa elokuun lopussa.
Viime ja toissa vuonna terminen syksy alkoi koko maassa syyskuun lopulla tai lokakuun alussa.
Vuonna 2022 syksy taas alkoi lähes koko maassa elo-syyskuun vaihteessa.
Vaikka Ruotsissa syksyn alkamiseen riittää vain viisi peräkkäistä alle kymmenen asteen päivää, syksy ei voi alkaa ennen elokuun alkua. Kylmät kesäpäivät eivät siis saa syksyä alkamaan Ruotsissakaan.