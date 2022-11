Ruotsalaistutkimuksessa tehtiin sian nahasta sarveiskalvoja, ja sokeat saivat näkönsä takaisin

– Aloitimme puhdistamalla kollageeniproteiinin. Kollageeni on nestemäistä, geelimäistä. Se ei ole lujaa. Teimme laboratoriossa toimenpiteen, jossa kollageenimolekyylit liitettiin yhteen kemiallisesti, jotta saimme vahvan implantin, joka ei liukene.

Ensimmäinen leikkaus tutkimuksessa tehtiin vuonna 2016, ja nyt sikaproteiinista tehty sarveiskalvo on kahdellakymmenellä henkilöllä.

– Potilaat ovat saaneet näkönsä takaisin. Ennen leikkausta neljätoista heistä oli sokeita. Kuudella oli puolestaan heikentynyt näkö. He olivat lähes sokeita, Lagali kertoo.

– Kaikki ovat saaneet näkönsä takaisin, ja monen kohdalla näkö on vielä varsin hyvä.

– Näillä kahdellakymmenellä henkilöllä on sairaus nimeltä keratokonus. Sairaudessa sarveiskallo ohenee ja ohenee ja näkö heikkenee, Neil Lagani kertoo Linköpingistä.

Vuosittain tarvittaisiin miljoonia sarveiskalvoja

– Tällä hetkelle olemme riippuvaisia luovutuksista, joita saadaan kuolleilta ihmisiltä. Sarveiskalvoista on suuri pula. Niitä tarvittaisiin vuositasolla 13 miljoonaa, mutta leikkauksia tehdään vain 200 000 vuodessa, Neil Lagali sanoo.

Suomessakin pulaa sarveiskalvoista

Myös Suomessa on jonkin verran pulaa sarveiskalvoista. HYKS:in silmäpankin johtaja pitää tilannetta meillä kuitenkin kohtuullisen hyvänä.

– Kyllä meilläkin ja muuallakin maailmassa on pulaa sarveiskalvoista. Emme aina Helsingissäkään saa niin paljon sarveiskalvoja siirrännäisiksi kuin haluaisimme, mutta kohtuullisen hyvin kuitenkin.

– Tällainen synteettinen materiaali, mitä he ovat tehneet tiettyyn osaan sarveiskalvoon, niin siinä on tiettyjä etuja.

– Sen saatavuus on hyvä, säilytys ennen siirtoa on helpompi ja sitä voidaan säilöä pitkiä aikoja ennen siirtoa. Kuolleen luovuttajan sarveiskalvo tulee siirtää kahden viikon kuluessa siitä, kun se on vapautettu käyttöön.