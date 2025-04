Ruotsalaistoimittaja oikeuden edessä Turkissa Erdoganin loukkaamisesta

Suomalaisasiantuntijan mukaan tapauksen taustalla voi vaikuttaa sisäpolitiikka ja Turkin hallituksen neuvottelut kurdien PKK:n kanssa.

Turkissa alkaa tänään oikeudenkäynti vangittuna olevaa ruotsalaista toimittajaa Joakim Mediniä vastaan.

Häntä syytetään sekä presidentti Recep Tayyip Erdoganin kunnian loukkaamisesta että osallistumisesta terroristijärjestöön. Keskiviikon oikeudenkäynti koskee kunnianloukkausta.

Medin otettiin kiinni Istanbulin lentokentällä maaliskuun lopulla, kun hän saapui Turkkiin aikomuksenaan raportoida Erdoganin hallinnon vastaisista mielenosoituksista. Mediniä uhkaa molemmista syytteistä yhteensä enimmillään 12 vuoden vankeus.

Turkin presidentinkanslian mukaan syytteet juontavat tammikuuhun 2023, jolloin Tukholmassa pidettiin kurdiaktivisten (PKK/KCK) mielenosoitus Turkkia vastaan.

Mielenosoituksessa nähtiin myös presidentti Erdogania esittävä nukke, jota roikutettiin ilmassa jaloistaan. Tapaus heitti lisää kapuloita rattaisiin Ruotsin Nato-jäsenyystiellä.

Turkkilaisten mukaan Medin oli yksi mielenosoitukseen osallistuneista. Presidentinkanslia korostaa, ettei syytteillä Mediniä vastaan ole mitään tekemistä tämän journalistisen toiminnan kanssa.

Medinin oikeusavustajat ja ETC-lehti, jolle hänen piti raportoida Turkin mielenosoituksista, ovat täysin päinvastaista mieltä.

– Molempien syytteiden ja asiakirjojen huolellisen läpikäynnin jälkeen kuva on hyvin selvä: Joakimia syytetään vain ja ainoastaan hänen journalistisesta toiminnastaan, asianajaja Veysel Ok sanoo lehdessä.

Medin on aiemmin raportoinut useaan otteeseen tilanteesta kurdialueilla niin Turkissa kuin muun muassa Syyriassa ja kirjoittanut aiheesta kirjan.

Suomalaistutkija: Näytöntarve Turkin kotiyleisölle

Keskiviikon oikeudenkäynti on avoin, eli se videoidaan ja medialla on pääsy oikeussaliin.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan tämä on jossain määrin poikkeuksellista ja Medinin kannalta hyvä merkki, koska hänellä ja hänen puolustajillaan on mahdollisuus saada näkemyksensä kuulluksi.

Positiivista on myös se, että oikeusprosessi käynnistyi suhteellisen pian eli vain kuukausi Medinin kiinnioton jälkeen.

Ruotsin mediassa on spekuloitu oikeudenkäynnin taustalla olevan kenties halu antaa varoittava esimerkki muille Turkin tilanteesta raportoimiaan pyrkiville toimittajille. On myös esitetty arvioita, että Turkki yrittäisi uudistaa Nato-jäsenyysprosessin aikaisia vaatimuksiaan joidenkin Ruotsissa asuvien henkilöiden luovuttamisesta.

Alarannan mukaan taustalla voi olla myös Turkin sisäpolitiikka. Maan hallitus käy paraikaa kriittisessä vaiheessa olevia neuvotteluja PKK:n kanssa järjestön riisumisesta aseista.

– On mahdollista, että siellä on tarve näyttää kotiyleisölle, että samalla kun neuvottelut ovat käynnissä niin voidaan tarvittaessa myös pitää yllä kovaa linjaa PKK:n toimintaa kohtaan. Koko prosessi on Turkin sisällä aika herkkä aika, Alaranta kertoo.

– Vähän erikoiseen aikaan tämä (oikeudenkäynti) nyt joka tapauksessa tulee, hän lisää.

Medin tulossa isäksi

Oikeudenkäynnin lopputulosta on Alarannan mukaan vaikea ennustaa. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että varsinkin tällaisissa korkea profiilin oikeudenkäynneissä tuomioistuimet ovat Turkissa hyvinkin paljon poliittisessa ohjauksessa.

– On varmaan hyvin paljon Erdoganista kiinni, kuinka kauan hän haluaa tällaisen tapauksen pysyvän agendalla, Alaranta sanoo.

Hän muistuttaa viime syksyn tapauksesta, jossa iranilaissyntyinen Suomen kansalainen pidätettiin Istanbulissa. Hän sai niin ikään kovat syytteet PKK:hon kuulumisesta. Kolmen kuukauden tutkintavankeuden jälkeen kaikista syytteistä yhtäkkiä luovuttiin ja nainen pääsi palaamaan Suomeen.

Alarannan mukaan 12 vuoden vankeustuomio ruotsalaiselle toimittajalle olisi huomattava rasite Turkin ja muun Euroopan suhteille.

– Ehkä tässä vaiheessa olettaisin, että tässä pidetään jonkin aikaa teatteria päällä ja sitten se saattaa unohtua, hän pohtii.

Medinin pikaista vapautumista odottaa ainakin vaimo Sofia Axelsson, jonka on määrä synnyttää pariskunnan ensimmäinen lapsi kesällä.

Ensimmäinen Turkissa tuomittu EU-maan toimittaja oli vuonna 2017 vankeustuomion saanut Suomen ja Turkin kaksoiskansalainen, nykyinen STT:n toimittaja Ayla Albayrak.

Albayrak työskenteli tuolloin amerikkalaisen Wall Street Journal -lehden Istanbulin-toimituksessa. Vankeustuomio kumottiin seuraavan vuonna valitustuomioistuimessa, mutta tapaus on edelleen auki syyttäjän vietyä sen Turkin ylimpään oikeusasteeseen, jonka päätöstä odotetaan yhä.