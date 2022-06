Ruotsalaistähden bikinikuvat aiheuttavat kiukkua – jättihypyllä säväyttänyt Khaddi Sagnia kertoo suosion varjopuolista: "Rakastan olla bikineissä"

Sagnia hyppäsi toukokuun lopulla Eugenen Timanttiliigan kilpailussa ennätyksensä 695. Aiempi, vuoden takaa ollut ennätys koheni kahdella sentillä. Tuloksellaan Sagnia on tällä hetkellä maailmantilaston kolmantena Saksan Malaika Mihambon ja Yhdysvaltojen Monae' Nichollsin jälkeen.

Ennätyskunto on löytynyt sopivaan aikaan, sillä yleisurheilussa eletään kaksien arvokisojen kautta. Heinäkuussa kilpaillaan MM-mitaleista Eugenessa Yhdysvalloissa ja elokuussa EM-mitaleista Saksan Münchenissä. Vaikka Sagnia on kuulunut jo vuosia maailman eliittihyppääjiin, ovat arvokisamitalit väistelleet ruotsalaista. Hyppääjän ainoa arvokisalaatta on vuodelta 2021, jolloin hän hyppäsi kolmanneksi halli-EM-kisoissa Puolan Torunissa.