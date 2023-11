SM-liigan törkytempussa rajuja piirteitä – HIFK-pelaaja tunsi terän reidellään

– On, on. Onneksi ei käynyt mitään. Se on peliä… välillä tulee vaaratilanteita, Tallberg tyytyi toteamaan.

– On noihin puututtu. Jos tuomarit näkevät, niin he sanovat asiasta. Pitää kuitenkin muistaa myös se, että puhutaan nopeasta pelistä, eivätkä tuomaritkaan aina pysty nopeasti erottamaan, että mikä on paidan osa ja mikä on kaulasuojusta, Tallberg sanoo.