Ukrainan ainoan olympiamitalin voittanut urheilija lähetti lohduttoman kuvan – perhe vietti seitsemän yötä maan alla: "En tiedä, lähdenkö sotimaan"

Yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoo, miten hopeamitalin Pekingin talviolympialaisissa voittaneen freestylelaskijan Oleksandr Abramenkon elämä on keikahtanut raiteiltaan muiden ukrainalaisten tavoin.

Vaimonsa Aleksandran ja kaksivuotiaan poikansa Dmitryn kanssa Kiovassa asuva Abramenko vietti lähes koko viime viikon yöt kotikerrostalonsa parkkihallissa.

Viisinkertainen olympiakävijä lähetti New York Timesin toimittajalle pyynnöstä kuvan yösijastaan. Näky on lohduton.

– Me vietimme yön maan alla sijaitsevassa parkkihallissa, koska ilmahälytys on jatkuvasti päällä, Abramenko sanoo New York Timesille.

Toimittaja John Branch julkaisi Abramenkon lähettämän kuvan Twitterissä lauantaina.

Kuvanottohetkellä Abramenkot valmistautuivat jo seitsemänteen perättäisen yöhönsä maan uumenissa. Perheen asunto kotikerrostalon 20. kerroksessa ei tuntunut turvalliselta. Asuinrakennus sijaitsee lähellä Kiovan lentokenttää.

– On pelottavaa nukkua asunnossa. Näin omin silmin ikkunasta, miten ilmatorjuntajärjestelmä toimi vihollisten ohjuksia vastaan, ja kuulin voimakkaita räjähdyksiä.

33-vuotias Abramenko kertoi suunnitelmastaan lähteä lauantaina perheensä kanssa länteen, lähelle Slovakian ja Unkarin rajaa.

Ukrainan pääkaupungista Kiovasta on paennut tuhansia ihmisiä sodan vuoksi.

– Suunnitelmani on mennä valmentajani Enver Ablaievin luoksi, hän asuu Mukatshevessa, Taka-Karpatian alueella.

Abramenko suunnitteli pakkaavansa mukaan vain tarpeellisen sekä olympiamitalinsa kymmentuntiselle automatkalle.

Abramenko sanoo pohtivansa Mukatshevessa seuraavia liikkeitään. Hän ei voi poistua maasta, kuten ei muutkaan hänen ikäisensä ukrainalaismiehet. Hänen vaimonsa ja poikansa voivat hakeutua turvallisempaan maahan yli miljoonan rajan ylittäneen naisen ja lapsen tavoin.

– En tiedä, menenkö sotimaan vain en. En tiedä, millaisen prosessin kutsunnan saaneet miehet käyvät läpi. Tällä hetkellä armeijamme kestää täysin Venäjän sotilaita ja asevarusteluita vastaan, Abramenko arvioi.

Abramenko vaikuttaa Instagram-toimintansa perusteella olevan yhä kunnossa. Hän julkaisi tiistaina useita sotaa koskevia päivityksiä tilinsä tarinaosiossa.

Maansa lippua olympialaisten avajaisissa kantanut Abramenko voitti Pekingin kisoissa Ukrainan ainoan mitalin, kun hän nappasi hopeaa freestylen hypyissä. Edellisissä olympiakisoissa Pyeongchangissa 2018 hän voitti kultaa.

Pekingissä Abramenko ja venäläiskilpailija Ilja Burov osoittivat todellista olympialaisten henkeä, kun he halasivat toisiaan lämpimästi freestylekisan maalialueella.

Burov nappasi samassa kisassa olympiapronssia.

Abramenko kertoi olevansa oman ydinperheensä lisäksi huolissaan vanhemmistaan, jotka asuvat satamakaupunki Mykolajivissa, Mustanmeren rannalla. Kaupunki sijaitsee jo Venäjän valtaamien Odessan ja H'ersonin välissä.