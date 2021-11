Ruhtinatar Charlene palasi viimein Monacoon – erohuhuissa vellova pariskunta onnellisen näköisenä tuoreessa perhekuvassa

Monacon ruhtinatar Charlene, 43, on palannut vihdoin kotimaahansa vietettyään kymmenen kuukautta Etelä-Afrikassa erillään miehestään ruhtinas Albertista, sekä 6-vuotiaista kaksosista prinsessa Gabriellasta ja prinssi Jacquesista. Ruhtinattaren on kerrottu kärsivän sairaudesta, jonka vuoksi hän ei voinut lentää Monacoon. Charlene on kotoisin Etelä-Afrikasta.