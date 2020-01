Rovaniemeläiset tytöt lentävät Milanoon idolinsa Billie Eilishin keikalle – matkakassa kasaan koiralenkeillä ja mallintöillä: ”Facebook-kirjoitus sai heti satoja tykkäyksiä”

Jokin aika sitten 11- ja 8-vuotiaat siskokset Ella ja Peppi Auvinen sekä heidän 11-vuotias ystävänsä Nea Mikkola päättivät, että he haluavat nähdä livenä suosikkiartistinsa Billie Eilishin.

Syy juuri Billie Eilishin fanittamiseen on yksinkertainen.

– Koska hänellä on niin hyvä ääni ja hyviä lauluja, Peppi, Nea ja Ella toteavat kuin yhdellä äänellä.

Työnteko on tyttöjen idea



– Ajateltiin, ettei me oikeasti lähdetä, koska keikkareissu Eurooppaan olisi aivan liian kallis, Ellan ja Pepin äiti Eeva Korhonen kertoo.

– He pohtivat asiaa pari tuntia ja ehdottivat, että entä jos he keräisivät matkarahat työllä. Ostimme lentoliput jo samana iltana, Korhonen nauraa.

Koiria lenkittämällä Milanoon



Tyttöjen tavoite on selkeä ja mietitty. He haluavat maksaa 200 euron lentoliput takaisin vanhemmilleen siivoamalla Nean isän toimistoa, ja ansaita käyttörahaa 100 euroa per henkilö.