11-vuotias "Spendaaja" latasi superhittinsä nettiin salaa – äiti: "Katuisin, jos estäisin"

Miska "Spendaaja" Oksamanin artistin ura lähti lentoon sen jälkeen, kun hän julkaisi Pomppupäivä-kappaleen TikTokissa viime kesänä.

Viidettä luokkaa käyvän Miska "Spendaaja" Oksmanin koulumatkan askel on kevyt, vaikka viikko on jo pitkällä.

Outfit on kunnossa: lippis päässä, tyylikkäät lasit nenällä ja merkkikengät jalassa. Ujoudesta ei ole tietoakaan ja hymy on herkässä.

Kotiovella vastassa on äiti Noora Shalamberidze. Hän toimii poikansa managerina ja hoitaa kaikki keikka- ja esiintymispyynnöt.

Äidin mukaan rohkea ja ujostelematon Miska on jo pienestä pitäen esiintynyt päiväkodin ja koulun juhlissa.

Välipalan jälkeen vuorossa on läksyjen luku sekä Miki-hamsterin hoitamista. Somestakin tuttu Miki saa lopuksi aimo annoksen pusuja Miskalta.

– Miska oli jo pitkään halunnut lemmikkiä. Sitten hän sai ostettua hamsterin musiikista tienaamillaan rahoilla, kertoo äiti.

Tunnin kuluttua kaksikon on tarkoitus lähteä äänitysstudioon tekemään uutta biisiä.

Levytyssopimuksen saamisesta Miska saa kiittää itseään ja sattumaa. Viime syksynä Miska oli matkalla kotiin, kun huomasi pop up -äänitysstudion.

– Päätin mennä sinne, koska minulla oli uusi biisi. Äänitin sen sitten siellä, kertoo Miska.

Lasten pop up -kappaleet äänitti Kobra Entertainment, joka sopi myöhemmin nuoren artistin kanssa kuuden kappaleen sopimuksen.

Nuoren rap-artistin tavallinen päivä

Spendaajan tarina alkoi jo ennen levytyssopimusta, kun Miska äänitti supersuosituksi nousseen kappaleen puhelimellaan ja "läpällä".

TikTok-tili syntyi salassa äidiltä. Kun Miska julkaisi itsetehdyn Pomppubiisi-kappaleen, sosiaalinen media sekosi.

Babygirl, mä spendaan suhun kaks tonnii.

Ja sit sä alat pelkästää tänään pomppii.

– Sanat ovat mielikuvitukseni tuotetta. Somessa minua alettiin kutsua Spendaajaksi, koska biisissä puhutaaan spendaamisesta eli rahan tuhlaamisesta.

Yhtäkkiä alakouluikäinen Miska olikin kaikkien tuntema Spendaaja, jota ihmisillä "oli lupa" kommentoida ja arvostella.

Äiti kertoo, että on joutunut poistamaan sopimattomia kommentteja Miskan somtileiltä. Miska itse ei halua antaa huomiota törkypalautteelle.

Vauhdikas kappale on kerännyt yksistään Spotifyssa 250 000 kuuntelukertaa.

Äkkisuosion seurauksena Miska on esiintynyt some- ja musiikkivaikuttajien videoilla. Vierailut ovat entisestään kasvattaneet 11-vuotiaan räppärin suosiota ja lisännyt tunnettuutta.

Nyt taskussa on levytyssopimus ja keikkapyyntöjä tulee enemmän kuin Miska ennättää tehdä. Aloittelevia kykyjä auttavan Kobra Entertainmentiin teki vaikutuksen Miskan positiivisuus, innostuneisuus ja taito tehdä biisejä.

– Miska erottui joukosta, sillä hän jäi studiolle hengaamaan rapin jälkeen. Hän oli kaikista kiinnostunein musiikin tekemisestä. Huomasimme, että hänellä oli jo valmiina iso määrä someseuraajia, joten teimme sopimuksen kuudesta biisistä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Samuli Rautiainen.

Palo esiintymiseen syntyi jo pikkulapsena

Noora-äidin mukaan Miska on pienestä pitäen tykännyt esiintymisestä.

– Heti kävelemään opittuaan Miska alkoi tanssia. Hän haki jo pienenä leikkipianon ja alkoi laulaa ja soittaa.

Äiti lisää, että myös sukulaiset ovat aina tienneet, että pojasta tulee joskus kuuluisa. Kukaan ei osannut kuitenkaan ajatella, että näin aikaisin.

– En ajatellut, että ihan lapsena se tapahtuisi, mutta hän on itse sitä halunnut. Katuisin, jos estäisin Miskaa, sillä meillä on vain yksi elämä.

Pienenä Miska pukeutui sukulaisille esiintyessään erilaisiin esiintymisasuihin ja naamareihin.

– Pidän onnistumisen tunteesta ja erityisesti yleisölle esiintymisestä, kertoo Miska.

Äiti ei tykkää Spendaaja-nimestä, vaan toivoisi hänen poikaansa kutsuttavan yksinkertaisesti Miskaksi. Eihän Miska edes ole mikään tuhlaaja.

– Tienaamistaan rahoista hän on laittanut osan säästöönkin, äiti kertoo.

Miska saa keikkapalkkioksi rahaa, mutta muista esiintymisistä usein tavaroita tai vaatteita.

– En mä tee sitä rahan takia, vaan sen tunteen. Esiintyminen tuntuu kivalta, Miska kommentoi.

Kolme hikistä tuntia studiolla

Miska on saanut etukäteen puhelimeensa biitin, johon biisi melodioineen ja riimeineen tullaan tekemään. Tuottajalla on valmiina mietittynä muutamia aihioita, kun studiosessio alkaa.

– Jos haluaisit laulaa rahasta, niin se voisi olla jotenkin näin. "Ne spendaa, kellä on pinkkaa ja kun rahaa on paljon, ei tarvitse katsoa hintaa", kertoo tuottaja Janie.

Sitten tuottaja toivoo Miskalta freestyle-räppäystä, jonka avulla haetaan melodiaa. Miska empii, sillä kertoo, ettei koulukiireiden vuoksi ole ehtinyt miettiä riimejä. Silti hän tarttuu mikkiin.

– Me voidaan mennä spendaa blokkaa. Kukaan ei tuu meitä stoppaa, Miska taituroi.

Ystävänpäivänä julkaistiin Miskan uusi kappale nimeltään All day.

Tuottaja toteaa jo hieman tuskastuneelle Miskalle tämä olevan taitava artisti.

– Se on kovaa hommaa tehdä kolmessa tunnissa biisi viimeistelyä vaille valmiiksi. Olen ihan poikki näiden sessioiden jälkeen, tunnustaa Miska.

Äiti toteaa studion odotustilassa, että on ikävää, kun somekommenteissa on epäilty hänen lypsävän rahaa poikansa taidoilla.

– Jos ajattelisimme rahaa, suostuisimme kaikkiin keikkoihin ja videoihin. Koulu kuitenkin menee edelle ja Miskan hyvinvointi. Tämä ei todellakaan ole minusta lähtöisin, vaan Miska on tätä itse halunnut, äiti kertoo.

Spendaajan tiimi kokoontui studiolle kuuntelemaan lopputulosta.

Studiolla biisi ja melodia alkavat löytää tarttuvan muotonsa.

– Tästä tulee tarttuva biisi, jota varmasti laulan kotimatkalla, tuottaja Janie kehuu, kun artisti itse pohtii, kuunteleekohan kukaan biisiä.

Myös toimitusjohtaja Rautiainen hymyilee tyytyväisenä. Toiveikkaana ja hieman epävarmana Miska juttelee lopuksi urastaan Rautiaisen kanssa.

– Mahunks mä suomirap-skeneen?

– Todellakin, jos haluat sitä!

– Mitä minun pitää tehdä, että minusta tulee Block-tähti?

– Pitää tehdä kovasti duunii ja musaa. Teet jo tosi hyvin TikTokkii.

– Jos ottaa taukoja, onko se hyvä vai huono juttu?

– Se voi olla joskus hyvä juttu, mutta jos on hyvä fiilis tehdä musaa, niin silloin ei kannata lopettaa, lisää Rautiainen tuoreelle artistilleen.

Joka päivä kotiin tultuaan Miska tarkistaa Spotifyn kuuntelutilanteen.

Spotifyssä Spendaajalla on jo julkaistuna Pomppupäivän lisäksi Kobran kanssa tehdyt Taskussa Stäkit, Viaton ja nyt ystävänpäivänä julkaistu All day. Biisejä on kuunneltu tähän mennessä yhteensä noin 450 000 kertaa.

Kuuntelijoita on kuukaudessa reilu 40 000. Viikossa lisää on tullut lähes 7000. Miska seuraa ahkerasti kuuntelukertoja.

– Katson sen takia, kun mua kiinnostaa. Olisi kiva, jos joku päivä niitä olisi miljoona, hän toteaa rehvakkaasti.

"Olet legenda, Spendaaja"

Spendaajan Ykkös-Lohja Areenan keikalle on myyty lippuja ennakkoon peräti sata kappaletta.

Miska ja hänen isäpuolensa Aleksandre Shalamberidze haetaan autolla kotoa seitsemältä alkavalle keikalle hyvissä ajoin. Miskan vanhemmista toinen on aina mukana keikoilla ja esiintymisissä.

Fanit huomaavat heti aulassa Spendaajan saapumisen: "Olet legenda suomirapissä", yksi fani huutaa.

Takahuoneessa illan DJ:t kyselevät Miskalta, missä järjestyksessä hän haluaa keikan kappaleet esittää.

– Ensin Pomppupäivä, sillä se on tunnetuin. Onhan teille kerrottu, että teen kaksi settiä tänään ja välissä on tauko? Miska varmistaa.

Ennen keikkaa Miska haluaa mennä kuntosalille purkamaan energiaa nyrkkeilysäkkiin, sillä hän on pari viikkoa sitten aloittanut nyrkkeilyn.

Nyrkkeily ennen esiintymistä rauhoitti Miskan mielen.

Myös yleisö huomaa Miskan kuntoilun ja kerääntyy kuntosalin lasiseinän taakse katsomaan lämmittelyä.

– Katso nyt kaikki kattoo! toteaa nyrkkeilysäkkiä hakkaava Miska.

"Hän ei näyttele"

Taustalla viihtyvän isäpuolen mukaan hänen roolinsa on seurata sekä tukea Miskaa, joskin pysytellä kauempana, kun poika on ikäistensä kanssa.

– Hän on aika samanlainen täällä kuin kotonakin. Hän ei näyttele, vaan on aito. Miska säteilee ympärilleen positiivista energiaa, joka tarttuu kaikkiin hänen ympärillään, kertoo isäpuoli.

Spendaajasta näkee, että hän estoitta nauttii esiintymisestä ja yleisö on heti hänen taikapiirissään.

H-hetki lähestyy ja discopallojen välkkeessä hämärästä kajahtaa kerta toisensa jälkeen Spendaaja, Spendaaja, Spendaaja!

– Onko ne kaikki ostanut liput? Spendaaja kysyy esiintymislavan verhon takana.

Spendaajan astuessa parrasvaloihin tunnelma nousee kattoon. Fanit lauluavat tuttuja biisejä yhdessä Spendaajan kanssa. Kännykkäkamerat kuvaavat ja into sekä ihailu loistavat lasten kasvoilta.

Edes taustanauhojen pysähtyminen hetkeksi ei himmennä tunnelmaa, vaan laulu alkaa heti alusta, kun ensimmäiset biitit kajahtavat kaiuttimista saliin.

Babygirl, mä spendaan suhun kaks tonnii...

Nimikirjoitusten jako huipensi illan

Illan päätteeksi kuuluttaja lupaa Spendaajan jakavan vielä nimikirjoituksia kahviossa. Tämä saa lapset juoksemaan riemusta kiljuen. Nimikirjoituksia kerätään niin kenkiin, puhelimiin kuin paperilappusiin.

Ja jälleen kajahtaa huuto: "Spendaaja, Spendaaja, Spendaaja!"

Miska kirjoittaa kärsivällisesti nimeään yhä uudestaan ja ottaa yhteiskuvia lumoutuneiden fanien kanssa.

Osa faneista halusi nimikirjoituksen kenkään tai puhelimeen.

Kellon lähestyessä yhdeksää kaikki halukkaat ovat saaneet nimikirjoituksen.

Ulkona kuuluu tyytyväisten lasten kommentteja: "Oli kaikkein paras ilta ikinä!"

Spendaaja ja isäpuoli ovat jo matkalla kotiin, sillä seuraavana aamuna Miskalla on koulupäivä ja aikainen herätys.