Biojätteen keräysvelvoite laajenee Suomessa tästä päivästä alkaen – biojätteet on nyt lajiteltava jäteastiaan tai kompostoitava itse

Biojätteen keräysvelvoite muuttuu ja laajenee eri tavoilla ja aikatauluilla Suomen kunnissa tästä päivästä alkaen. Tämän seurauksena biojätteen keräys laajenee koskemaan 1–4 asunnon kiinteistöjä. Maksullisen keräyksen vaihtoehtona on omaehtoinen kompostointi kiinteistöllä.

Käytännössä biojätteen keräysvelvoite laajenee kerrostaloista pientaloihin. Uudistuksen taustalla on EU:n jätelainsäädäntö. Ensimmäisenä vuorossa ovat tänään lauantaina Uudenmaan kunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.

Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander kokee, että jätelain uudistus on hyvä tilaisuus edistää kiertotaloutta. Liiton rooli on uudistuksen tässä vaiheessa ollut neuvoa kotitalouksia ruohonjuuritason asioissa.

– Uudistusta on valmisteltu vuosia, ja olemme olleet mukana vaikuttamassa siihen, että hyöty on kotitalouksille perusteltavissa ja heillä on useita vaihtoehtoja, Silander kertoo.