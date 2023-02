Finnairin koneeseen pääsi rotta tai muu jyrsijä huollon yhteydessä – matkustamo täytettiin hiilidioksidilla

MTV:n Asian ytimessä -ohjelman tietojen mukaan huoltotöiden yhteydessä ainakin yhteen koneeseen on päässyt rottia tai muita jyrsijöitä.

– Lentotoimialalla aika ajoin kun koneet ovat esimerkiksi huolloissa niin tällaisia ongelmia saattaa tulla. Meidän koneillemme on tehty matkustamouudistuksia yhteistyökumppanimme taholla Hong Kongissa, ja siellä tällaisia asioita on saattanut olla. Jos niitä tapahtuu, niin sitten ne hoidetaan pois päiväjärjestyksestä ja tehdään kaikki tarvittavat tarkastukset, ja lentäminen on kaikin puolin turvallista niiden jälkeen, Manner sanoi.