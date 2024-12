Rosanna Kulju kertoo elämäntilanteestaan – yhteenpaluu ja uusi koti Oulussa

Rosanna Kulju kertoo Instragramissa, että tulee asumaan osan ajasta Oulussa ja osan Helsingissä.

Sosiaalisen median vaikuttaja Rosanna Kulju kertoo tuoreessa Instagram-päivityksessään uudesta elämäntilanteestaan, jonka myötä hän on kantanut omaisuuttaan Helsingistä Ouluun. Postaamallaan videolla Kulju purkaa tavaroitaan kaappeihin.

– Palattiin loppukesästä yhteen saman miehen kanssa, joka elämässäni on viimeiset 5 vuotta pyörinyt aika ajoin ja jota en oikeastaan koskaan ole saanut mielestäni. Nyt se on all in ja tuntuu kyllä hyvältä, hän kirjoittaa videon yhteydessä.

Kulju on kertonut parisuhteestaan aiemmin Mitä Mielessä? -podcastissaan.

Instagram-postauksessaan Kulju kertoo, että vuosi 2025 tuo tullessaan uuden kodin sekä arjen Oulussa.

– Ajatus on olla pari viikkoa Oulussa ja viikko Stadissa. Innostunut ja onnellinen olo kyllä. Jotenkin asiat aina vaan menee just niin kuin niiden pitää – vaikkakin joskus mutkien kautta, hän kirjoittaa.

Kulju vieraili kesällä Tähdet vs. google -ohjelmassa, jossa hän vastaili hänestä googletettuihin kysymyksiin. Yhdessä kysymyksessä pohdittiin, kuka on Rosanna Kuljun poikaystävä.

– Mitäs tähän sanoisi? Kulju pohti tuolloin.

– Tosi moni mies ei halua olla julkisuudessa, hän jatkoi.

