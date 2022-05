Rosanna Kulju aikoo laittaa kotinsa myyntiin ensi vuonna – suunnittelee myös suurta muutosta työrintamalla

– Olemme puhuneet paljon ammatti-ihmisten ja tuttujen kanssa, some ei voi tehdä kenellekään hyvää. Onhan se maailmallakin nähty, kuinka isot sometähdet ovat kyllästyneet vihaan, he eivät vain jaksa.

Viime syksynä Kuljulla alkoi uupumus, jonka vuoksi hän kävi tiiviimmin puhumassa asioistaan terapiassa. Kun mieli on herkempi, ikävät kommentit tuntemattomilta ihmisiltä iskevät eri tavalla kuin aiemmin. Kulju on alkanut pohtia jo uutta urasuunnitelmaa, vaikka hän on tehnyt ison työn, että on päässyt nykyiseen työtilanteeseen.