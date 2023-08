Roope Salminen avoimena – pohtii, mitä olisi käynyt, jos hän olisi jatkanut juomista: "Olisin varmaan kuollut tapaturmaisesti"

– Vaikutukset ovat olleet valtavat. Ei me tässä juteltaisi, jos en olisi lopettanut juomista. En välttämättä olisi kuollut juomiseen, mutta olisin varmaan kuollut tapaturmaisesti tämän neljän vuoden aikana. Olisin varmaan syrjäytynyt ja dokannut himassa. Se oli lähdössä aika pahastikin käsistä. Eli kaikki, mitä näet tässä, on sen ansiota, että en juo enää, Salminen toteaa MTV Uutisille.

– Lyhyesti sanottuna elämä on ollut ihanaa sen jälkeen, kun lopetin. Puoli vuotta oli vaikeaa, mutta sen jälkeen on ollut tosi helppoa.

Roope Salmisen juontamassa Tietäjät tietää -ohjelmassa kolme tavallista suomalaista kisailee kasvavasta rahapotista. Potin saavuttamisessa heitä auttaa seitsemän julkisuudesta tuttua henkilöä. Jokainen julkkis eli tietäjä on tuonut kisaan oman kategoriansa, josta he uskovat tietävänsä paljon. Valtava pyörä arpoo, kenet kilpailija saa avukseen kysymyksessä. Tuurilla ja sattumalla on pelissä valtava merkitys! Ohjelma perustuu englantilaiseen menestysformaattiin The Wheel.